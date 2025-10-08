Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından magazin dünyasından 19 ismin yer aldığı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Şüpheliler, ifade vermek ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi.

"Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali."

Simge Sağın, Dilan ve Engin Polat çifti de söz konusu dosya kapsamında ifadeye çağrıldı.

Simge Sağın'ın avukatından açıklama

Simge Sağın’ın avukatı, "Simge, bir haftadır Amerika'da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.