Ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Ziynet Sali ile birlikte İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Hadise, ifade işlemleri için Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla haklarında işlem başlatılan tanınmış kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüler