Son Mühür - İstanbul’da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Hadise’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Ziynet Sali ile birlikte İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Hadise, ifade işlemleri için Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamasıyla haklarında işlem başlatılan tanınmış kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon kapsamında, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da aralarında yer aldığı şüpheliler, ifadelerinin alınması ve kan örneği vermeleri için İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi.