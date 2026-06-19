Mersin’in Silifke ilçesi, bugün sabah saatlerinde güne oldukça hareketli bir haberle uyandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü bir soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. CHP’li Silifke Belediyesi’ne düzenlenen operasyon, ilçe gündemine adeta bomba gibi düştü.

Güne baskınla başladılar

Güne normal mesaisinde başlayan belediye personeli, binaya geldiklerinde jandarma ekipleriyle karşılaştı. Sabah saatlerinde belediye binasının etrafında toplanan ekipler, giriş çıkışları kapattı. Belediye binasında görevli olan personel, yapılan aramalar sebebiyle içeriye alınmadı.

Eş zamanlı adres aramaları yapılıyor

Operasyon yalnızca belediye binasıyla da sınırlı kalmadı. Elde edilen son bilgilere göre, jandarma ekipleri belediye binası dışında, soruşturmayla bağlantısı olduğu tespit edilen birçok farklı adreste de aramalarını devam ettiriyor.

Başkan Mustafa Turgut gözaltında

Operasyonun en dikkat çeken kısmı ise, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un gözaltına alınması oldu.

Yalnızca başkanın değil, Turgut’la beraber belediyede görevli birçok ismin de ifade işlemleri için gözaltına alındığı belirtiliyor.

Şu an için gözaltına alınan kişilerin tam sayısı ve soruşturmanın detayları hakkında resmi kaynaklar net bir açıklama bulunmadı.