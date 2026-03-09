Son Mühür - ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik risklerini gerekçe göstererek Suudi Arabistan’daki Riyad Büyükelçiliğinde zorunlu görevi bulunmayan personel ile ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verdi.

ABD’nin Riyad Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın temsilciliğe ilişkin bir güvenlik uyarısı yayımladığı bildirildi. Açıklamada, artan riskler nedeniyle acil görevde yer almayan personel ve yakınlarının Suudi Arabistan’dan ayrılmalarının istendiği kaydedildi.

Bakanlık, 3 Mart’ta da benzer gerekçelerle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt’te görev yapan, acil sorumluluğu olmayan ABD devlet personeline de ayrılma talimatı vermişti.

'Evlerinde kalmaları' istendi

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen füze saldırılarının engellendiği bildirildi. Başkent Doha’da patlama sesleri duyulurken, cep telefonlarına “ulusal acil durum” bildirimi gönderildi. Yetkililer, vatandaşlar ile ülkede yaşayan yabancılardan evlerinde kalmalarını ve açık alanlardan uzak durmalarını istedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ülkede yeni lider olarak Mücteba Hamaney’in seçilmesiyle eş zamanlı biçimde İsrail ve ABD üslerine yönelik füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.