Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orta şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkı tarafından hissedildi.

Depremin büyüklüğü ve saati

AFAD verilerine göre deprem, yerel saatle 06:40:58'de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.1 (Ml) olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki depremler genellikle hafif hasara yol açabilmekle birlikte, bölgedeki vatandaşlar tarafından net bir şekilde hissedilmektedir.

Merkez üssü ve derinlik bilgileri

Depremin merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olarak kaydedildi. Sarsıntı, 37.09194 Kuzey enlemi ve 28.58472 Doğu boylamında gerçekleşti. Depremin derinliği ise yerin 12.04 kilometre altında olarak belirlendi. Yerin yüzeyine yakın sayılan bu derinlik, sarsıntının hissedilme şiddetini artırmıştır.

Can ve mal kaybı durumu

Depremin ardından yetkililer tarafından hemen incelemelere başlandı. İlk belirlemelere göre, şu an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Bölgedeki AFAD ve ilgili ekiplerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve olası hasar tespit çalışmaları için hazır bulunduğu öğrenildi.

Bölge halkına uyarı

Yetkililer, bölge halkının panik yapmaması ve resmi kaynaklardan yapılan duyuruları takip etmesi konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, vatandaşların hasarlı olabilecek binalardan uzak durmaları ve artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları önemle vurgulandı.