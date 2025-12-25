Son Mühür - Suriye yönetimi, SDG ile var olduğu iddia edilen anlaşmanın henüz gerçekleşmediğini açıklayarak, görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

''Müzakere edilemez talepler...''

Suriye yönetimi, SDG ile görüşmelerin askıya alındığını belirterek, "SDG ile görüşmeleri askıya aldık. Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok." ifadelerini kullandı. Terör örgütüne nihai yanıtın 28 Aralık’ta verileceği bildirildi. Suriye TV ise ABD’nin her iki taraf üzerinde yoğun baskı uyguladığını ve nihai askeri anlaşmanın 27-30 Aralık 2025’te Şam’da törenle açıklanabileceğini duyurdu. Taslağa göre, 90 bin SDF mensubunun Suriye ordusuna katılması planlanıyor.

Hakan Fidan'dan 'İsrail' vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu sürecinde İsrail’in engeline dikkat çekerek, "SDG'nin ilerleme kaydetmeye niyetli olmadığını görüyoruz. SDG'nin belirli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği aslında Şam'la yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte" demişti.