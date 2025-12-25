Son Mühür- Gazeteci Barış Pehlivan, gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alındığını kamuoyuna duyurdu. Gözaltı işleminin gerekçesi olarak, Terkoğlu’nun yer aldığı ve dün akşam “Onlar” programında yayımlanan haber videosu gösterildi.

Pehlivan’dan tepki açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Pehlivan, yaşananlara sert tepki gösterdi. Pehlivan, kamuoyuna yansıyan açıklamasında, haberin içeriğinin başsavcılık tarafından da doğrulandığını belirterek, buna rağmen gazetecilerin hedef alındığını savundu.

“Gazeteciler susturulmak isteniyor” İddiası

Pehlivan açıklamasında, kamu görevlilerine yönelik iddialar yerine bu iddiaları gündeme taşıyan gazetecilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Pehlivan, bunun temiz bir toplum için yapılan gazetecilik faaliyetlerine yönelik bir baskı olduğunu ileri sürdü.

“Gerçekler anlatılmaya devam edecek”

Açıklamasının devamında Pehlivan, Barış Terkoğlu’nun gazetecilik faaliyetlerini her koşulda sürdüreceğini vurgulayarak, gerçeklerin kamuoyuna aktarılmaya devam edileceğini belirtti.