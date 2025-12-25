Son Mühür - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sosyal medya hesabından Sadettin Saran ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Torunoğulları, fotoğrafa “Çalışmalarımıza devam” notunu düşerken, karede Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın bir telefon görüşmesi yaptığı görüldü. Paylaşım, Saran’ın sarı-lacivertli kulübün binasında resmi görevine ve kulüp çalışmalarına geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

Neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda, “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma” suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sadettin Saran, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Saran, ifadesinin ardından adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Saran’ın pazartesi ve perşembe günleri imza vermesi gerektiği belirtildi.