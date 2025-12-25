Son Mühür- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya üzerinden geniş takipçi kitlelerine sahip öğretmenlere yönelik artan şikayetler üzerine harekete geçmişti.

Bakanlık, şikayetlerin çoğalmasıyla birlikte, 81 il milli eğitim müdürlüğünden fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesapları hakkında bilgi talep etmişti.

MEB, bu hesapların mevzuatla uyumlu olup olmadığını kontrol edecek ve yönetmeliğe aykırı paylaşımlar yapan öğretmenler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

Sosyal medyada öğrenci paylaşımlarına dikkat

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmenler ve okul yöneticileri, öğrencilerin görüntülerini yalnızca velilerinin izniyle paylaşabiliyor.

Öğrencilerin görüntüleri ya da eğitim süreçlerine dair ses/görüntülerin izinsiz şekilde sosyal medyada yer alması, mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Bu tür ihlalleri gerçekleştiren öğretmenlere "kınama cezası" uygulanacak. Kınama cezası ise öğretmenin sicil dosyasında 5 yıl süreyle kalacak.

Fenomen avukatlar için yeni düzenlemeler yolda

Fenomen öğretmenlere yönelik başlatılan denetim süreci, benzer şekilde hukuk camiasını da etkiliyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde, avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin etik kuralların sıkılaştırılması planlanıyor. Bu bağlamda, baroların desteğiyle bir rehber hazırlanacak.

Rehber, avukatların sosyal medya paylaşımlarının bilgilendirme mi yoksa reklam amacı taşıyıp taşımadığı gibi unsurlar üzerinde detaylı bir inceleme yapmayı hedefliyor.

Ayrıca, müvekkil mahremiyetini ihlal eden ve etik sınırları aşan paylaşımlara yönelik net bir denetim mekanizması oluşturulacak.