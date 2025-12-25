Son Mühür - Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun, pazar günü zincir marketlerin kapatılmasına yönelik mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasına Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’ndan (TAMPF) yanıt geldi.

Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu belirtmek isteriz"

TAMPF tarafından yapılan açıklamada, bugün çeşitli basın ve yayın organlarında esnaf ve perakendecinin pazar günü kapalı olacağı yönünde bir anlaşmaya varıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, bu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye genelinde gıda ve gıda dışı alanlarda organize perakendenin çatı kuruluşu olan ve yedi dernekten oluşan TAMPF’nin, zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilişkin herhangi bir kararı ya da görüş birliği bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler, haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır. Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır. Bu çerçevede, pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu belirtmek isteriz."