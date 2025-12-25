Türkiye'de perakende ticaretin çehresini değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Esnaf, sanatkarlar ve perakende sektörünün önde gelen temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir çalıştayda bir araya gelerek tarihi bir karara imza attı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile iş birliği içinde düzenlenen "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı oturumda, pazar günleri market zincirlerinin kapalı olması hususunda tam bir fikir birliğine varıldı.

Kamu kurumlarından akademi dünyasına, medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede katılımın sağlandığı bu buluşma, sektör çalışanlarının sosyal hakları ve aile yapısının korunması adına dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Sektör temsilcilerinden "Güçlü aile, nitelikli istihdam" vurgusu

Çalıştayın açılışında konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, perakende dünyasının çok önemli bir eşikte durduğunu ifade etti. Avrupa’nın pek çok ülkesinde uzun yıllardır başarıyla uygulanan pazar tatili modelinin Türkiye’de de hayata geçirilmesinin artık bir gereklilik haline geldiğini belirten Düzgün, bu adımın ortak bir mutabakatın ürünü olduğunu bildirdi. Mesleğin yeniden cazip bir kariyer yolu haline gelmesi ve nitelikli personelin sektörde kalıcı olabilmesi için haftalık tatilin pazar gününe sabitlenmesinin şart olduğuna değinen Düzgün, bu düzenlemenin önünde hukuki veya teknik bir engel bulunmadığını savundu. Artık tüm gözlerin Ticaret Bakanlığı’na çevrildiğini dile getiren Düzgün, nihai kararın toplumun genel beklentisiyle örtüştüğünü sözlerine ekledi.

"Pazar mesaisi sosyal hayatı ve verimliliği olumsuz etkiliyor"

Programa katılarak sektörel denge üzerine değerlendirmelerde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mevcut çalışma düzeninin insani boyutuna dikkat çekti. Özellikle zincir marketlerdeki yoğun pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle ortak bir zaman diliminde buluşma imkanını ortadan kaldırdığını hatırlatan Baran, bu durumun uzun vadede toplumsal yıpranmaya yol açtığını savundu. Sosyal hayatın ve aile birliğinin korunduğu bir çalışma modelinin, çalışan verimliliğini de doğrudan artıracağını ifade eden Baran, konunun sadece ekonomik değil; psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Küçük esnafın korunması ve toplumsal huzur hedefleniyor

Düzenlemenin savunucularından biri olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise market zincirlerinin pazar günü kapalı olmasının yerel esnaf üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Bu adımın küçük esnafın rekabet gücünü artıracağını belirten Palandöken, aynı zamanda iş gücüne katılımın daha sağlıklı temellere oturacağını ve toplumsal huzurun güçleneceğini kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun da hazır bulunduğu çalıştay süresince; istihdam sürekliliği, çalışan psikolojisi ve pazar tatilinin ekonomik rasyoneli gibi stratejik başlıklar altında derinlemesine oturumlar gerçekleştirildi. Sektör paydaşları, bu kararın ekonomik sürdürülebilirliği bozmayacağını, aksine sosyal dengeyi yeniden tesis edeceğini ortak görüş olarak sundu.