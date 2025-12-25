Olay, Kayapınar ilçesinin Fırat Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki ay önce doğum yapan N.E., bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçirdi.

Kriz anında bebeğini alarak pencerede bulunan anne, gözü dönmüş şekilde bebeğini 4. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya attı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı

Olayın ardından hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 aylık bebeğe müdahale etse de bebeğin yaşamını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı

Olayın hemen ardından N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Emniyeti tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Bebek ve anne arasındaki bu trajik olay, çevredeki vatandaşları derinden üzüntüye boğdu.