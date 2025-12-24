İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Sadettin Saran hakkında hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Raporda, Saran’dan alınan saç örneğinde yapılan inceleme sonucunda “kokain pozitif” bulguya rastlandığı belirtildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyada Saran daha önce savcılığa ifade vermişti. Soruşturma sürecinde hem kan hem de saç örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı

Savcılık işlemlerinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Alınan biyolojik örnekler üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

Rapor savcılığa iletildi, süreç devam ediyor

Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesiyle birlikte, soruşturma sürecinin bu bulgular doğrultusunda sürdürüleceği öğrenildi. Dosyada nihai değerlendirme ve hukuki sürecin savcılık tarafından yapılacağı ifade edildi.

“Verecek hesabımız yok”

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından Sadettin Saran, yaptığı ilk açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır.

Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Taraftarın desteği çok duygulandırdı. İnşallah taraftarımızı çok mutlu edeceğiz.

İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur ve onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok.”