Son Mühür- RTÜK, Tele 1’e “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek” gerekçesiyle 5 gün süreyle ekran karartma ve yüzde 5 oranında idari para cezası vermişti. Bu karar kamuoyunda tartışma yaratırken, kanal hukuki süreç başlatmıştı.

Yürütmeyi durdurma

Ankara 23. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün kararına karşı Tele 1 lehine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu karar, cezanın uygulanmasını geçici olarak durdurmuş ve kanalın yayınlarına devam etmesine olanak sağlamıştı.

Üst mahkeme yürütmeyi durdurmayı kaldırdı

Son gelişmeyle birlikte, üst mahkeme yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Böylece RTÜK’ün verdiği yayın durdurma cezasının uygulanmasının önü açılmış oldu.

Tele 1’den açıklama

Kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karara itiraz edildiği belirtildi. Tele 1, üst mahkemenin yürütmeyi durdurma reddine ilişkin kararı iptal etmesini talep etti.

7 gün içinde ekran karartılabilir

Tele 1’in açıklamasında, başvurudan olumlu sonuç alınmaması halinde kanal ekranlarının 7 gün içinde karartılacağı ifade edildi. Böyle bir durumda, RTÜK’ün verdiği 5 günlük yayın durdurma cezası uygulanacak.