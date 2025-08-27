Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde, 2024’te 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülen gümrüksüz online alışveriş limitinin tamamen kaldırılabileceği iddia edilmişti. Haberlere göre limitin sıfırlanması halinde tüketicilerin, ürün türüne göre değişen gümrük vergileriyle birlikte yüzde 20 KDV, ÖTV, gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek maliyetlerle karşı karşıya kalacağı belirtilmişti.

“Böyle bir çalışma yok”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu haberleri yalanladı. Bakanlık kaynakları, gümrüksüz alışveriş limitinin kaldırılmasına yönelik bir hazırlık ya da çalışmanın gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti.

AB ve dünyadaki uygulamalar karıştırıldı

Avrupa Birliği’nin 150 Euro’luk muafiyet eşiğini 2028 yılına kadar kaldırmayı planladığı, Fransa’nın bu tarihin öne çekilmesi için baskı yaptığı biliniyor. Ayrıca Endonezya, küçük işletmeleri korumak için Temu’ya erişimi tamamen engellemişti. Bakanlık yetkilileri, Türkiye’deki mevcut düzenlemenin AB ve diğer ülkelerdeki uygulamalarla karıştırıldığına dikkat çekti.

E-ticarette rekor artış

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2025’in ilk altı ayında e-ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artarak 155,3 milyar TL’ye ulaştı. Gemius Audience verilerine göre ise Temu’nun Türkiye’deki kullanıcı sayısı Temmuz 2025 itibarıyla 29 milyona çıktı. Bu rakam Amazon Türkiye’yi geride bırakırken, Hepsiburada gibi yerli platformlarla da ciddi bir rekabet ortamı oluşturdu.