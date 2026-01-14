Son Mühür- İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, eskiden partneri olduğu iddia edilen Hakim Aslı Kahraman’ı odasında tabancayla vurarak yaralamıştı.

Saldırı önceden planlandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında, saldırının anlık bir öfke patlaması olmadığına dikkat çekildi.

Dosyada yer alan tehdit içerikli mesajlar ve paylaşımlar, eylemin süreklilik gösteren bir hazırlık sürecinin sonucu olduğu yönünde değerlendirildi.

Savcılık, şüphelinin cep telefonunun şifresini vermeyi reddetmesini de dosyada özellikle vurguladı. Bu nedenle dijital delillerin tamamına henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Dijital deliller çözülemedi

Hazırlanan sevk yazısında, yaralı hakimin sağlık durumu nedeniyle henüz ifadesinin alınamadığı, şüphelinin ise cep telefonuna ilişkin şifre paylaşımını reddettiği aktarıldı. Bu durum, soruşturmanın dijital ayağının tam olarak çözümlenememesine neden oldu.

Buna rağmen savcılık; mevcut mesaj kayıtları, olayın gerçekleşme biçimi ve adliye içerisindeki güvenlik müdahalelerini birlikte değerlendirerek şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiği kanaatine vardı.

Ne olmuştu?

Olay, 13 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi binasında meydana geldi. İddialara göre Muhammed Çağatay Kılıçaslan, daha önce duygusal birliktelik yaşadığı hakim Aslı Kahraman’ın odasına gitti. Yaşanan tartışmanın ardından Kılıçaslan, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı.

Mağdur hakimin yardım çağrısı üzerine odaya giren hükümlü bir çaycı, saldırının seyrini değiştirdi. Şüphelinin kendisini “savcı” olarak tanıtarak koşmaya başladığı ve bu sırada birden fazla el ateş ettiği kaydedildi.

Mermiler duvara isabet etti

Sevk yazısına göre, araya giren çaycının silaha müdahale ederek namluyu yukarı kaldırmasıyla mermiler duvara isabet etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek silaha el koydu.

Başsavcılık, saldırının üçüncü bir kişinin müdahalesi ve kolluk güçlerinin hızlı hareketi sayesinde tamamlanamadığını vurguladı.

Suç teşebbüs aşamasında kaldı

Savcılık, şüphelinin eyleminin “kasten öldürme” suçunu oluşturduğunu, ancak olayın engellenmesi nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti. Kılıçaslan’ın mağduru öldürme kastıyla ateş ettiği değerlendirmesi dosyaya açıkça yansıdı.

CMK 100 kapsamında tutuklama kararı

Şüpheli, Türk Ceza Kanunu’nun 81/1 ve 35. maddeleri kapsamında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Suçun katalog suçlar arasında yer alması, mevcut delil durumu ve öngörülen cezanın üst sınırı göz önünde bulundurularak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi gereğince tutuklandı.

Yaralı hakim taburcu edildi

Silahlı saldırıda yaralanan hakim Aslı Kahraman’ın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.