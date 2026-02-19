Yetkililer, ulusal yönergeler doğrultusunda gözaltına alınan kişinin kimliğinin resmi olarak paylaşılmayacağını belirtti. Ayrıca dosyanın halen aktif bir soruşturma aşamasında olduğu hatırlatılarak, yapılacak yayınlarda “mahkemeye saygısızlık” riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Thames Valley Polisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında bugün (19/2), Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkek kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınmıştır ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır. Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır. Ulusal rehber doğrultusunda gözaltına alınan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca bu davanın artık aktif olduğunu hatırlatır, mahkemeye saygısızlık teşkil etmemesi için yapılacak yayınlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularız."Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright ise şunları söyledi: "Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış bulunuyoruz. Bu iddia edilen suçu araştırırken, soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir. Bu davaya yönelik önemli kamu ilgisinin farkındayız ve uygun zamanda güncellemeler sağlayacağız"