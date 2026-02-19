Son Mühür - ATV’de yayınlanan “Aynı Yağmur Altında” dizisinin son bölümündeki domuz eti sahnesi, izleyiciler arasında geniş tartışma yarattı. Sosyal medyada sahneye yönelik tepkiler sürerken gazeteci İsmail Saymaz da Hülya Avşar’ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Saymaz, "Şu ülkede toplumun hayrete düştüğü hangi davranış varsa, orada sen varsın" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Helin Avşar'dan ablasına destek

Ablasına destek veren Helin Avşar, Saymaz'a tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu adama biri bunun bir dizi olduğunu söyleyebilir mi? Senaristlerin yazdığı bir rol olduğunu bildirebilir mi? Ayrıca sadece izlenmek için Hülya Avşar demesi… Orada 100 oyuncu var, neden sadece Hülya Avşar'ı ağzına takmış? Yaptırdığı okullardan, 20 yılı aşkın tenis turnuvalarında yetiştirdiği çocuklardan haberdar mı? Ya sen gazeteci misin şimdi?"