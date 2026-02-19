Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde yaşananlardan dolayı CHP yönetimini eleştirmesi yeni bir tartışma başlattı.

''Meclis'te ana muhalefetin demokratik kurallar içerisinde kullanabileceği çok farklı yöntemler vardı. Neden kürsü işgali tercih edildi bilmiyorum'' diyen Gürsel Tekin,

''Arka tarafta sigara böreği yiyeceksiniz, ön tarafta Mahmut Tanal'ı dövdüreceksiniz.

Bu ikiyüzlü siyaset CHP'nin geleneğinde yok. CHP, Türkiye'de tüm siyasi partilere örnek olan bir parti.

Geriye dönüp partimizi fabrika ayarlarına döndüreceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.



İktidarın kendisine verdiği görevi...



Gazeteci Zeynel Lüle, Gürsel Tekin'in CHP'ye yönelik açıklamalarına göndermede bulunarak,

''Hala CHP'de emelleri olması, hala kendine bu partide bir yer olduğunu düşünmesi... iktidarın kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getiriyor'' eleştirisinde bulundu.

Zeynel Lüle'nin eleştirisine sessiz kalmayan Gürsel Tekin,

''Lüle kardeş, iktidar bize görev vermez ama sana bir görev verilmişe benziyor; gazetecilik değil adeta trollük görevi. Haddini aşma. Bizim bu partideki “emellerimiz”, senin sandığın hesaplar değil; inanç ve mücadeledir. Gazeteciliği bırakıp rol değiştireni herkes görür, merak etme'' mesajı verdi.



Hayırlı işler Tekin kardeş...



Gürsel Tekin'e yönelik eleştirilerini sürdüren Zeynel Lüle,

''Bir kere bizim kültürde kendisinden büyük birine 'kardeş' demezler... Ama neyse... O koltuğa her şeye rağmen oturan birine yakıştı... Asıl sen haddini aştın.

-Bana kimse görev veremez. 44'üncü yıla girdiğim mesleğimin her yılında alnımın akıyla bunu gösterdim ve gösteriyorum. İnandıklarım görüşlerimdir.

-Trollük, asıl sana yazdığım iki satır sonrasında bana yollanan küfür, hakaret, tehdit gibi mesajlar yazanların işidir. Görevlendirdiklerin iş başında...

-Yaptığın iş kime yarıyor? Şöyle bir düşündün mü? Bu inanç ve mücadele mi? Bunu herkes görüyor. Tarih Gürsel Tekin'i nasıl hatırlayacak? Hayırlı işler Tekin kardeş...'' ifadelerine yer verdi.