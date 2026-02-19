19 Şubat ile 18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında satış sürecinin belirlenen takvim çerçevesinde ilerleyeceği bildirildi. Kampanyadan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin ise 18 Mart 2026 olduğu açıklandı.

“Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç farklı ödeme modeli sunuluyor. 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim imkânı sağlanırken, peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit seçeneğiyle konut alım sürecinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Kampanyaya Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” de dahil edilirken, bu modelde ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sunuluyor. Söz konusu ödeme planında konut almak isteyenlere taksitlere 3. yılda başlama imkânı tanınıyor.

“Hoş Geldin Evim Kampanyası”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de yer alan toplam 24 prestijli projesinde hayata geçiriliyor. Bu model kapsamında vatandaşlara sunulan projeler şu şekilde sıralanıyor:

Batı Ataşehir Evleri

Odak İstanbul

Yeni Fikirtepe

Yenişehir Evleri Arnavutköy

Düşler Vadisi Riva

Emlak Konut Vadi Evleri

Balıkesir Emlak Konutları

Başakşehir Avrasya Konutları Cadde

Batı Yakası

Evora Denizli

Gölyaka İstanbul

Komşu Finans Evleri

Kuzey Adalar

Majör Gölyaka

Nezihpark Bahçekent

Park Yaşam Antalya

Park Yaşam Çınarköy

Senfoni Etiler

Tual Asya

Tual Gölyaka

Vadi Panorama Evleri

“Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofislerinin Ramazan ayı boyunca hem mesai saatlerinde hem de iftar sonrasında hizmet vermeye devam edeceği açıklandı. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Emlak Konut'un resmi internet adresini ziyaret edebileceği, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabileceği ya da kampanyaya dahil projelerin satış ofislerine başvurabileceği belirtildi.