Son Mühür - Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hazırladığı “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı tanıttı. Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik kampanya kapsamında üç farklı finansman modeli sunulurken, şirketin yatırım değeri yüksek 24 projesindeki konut ve ticari alanlar satışa açıldı.
Kampanya süresince işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofislerinin Ramazan boyunca normal mesainin yanı sıra iftar sonrasında da hizmet vereceği açıklandı. Sınırlı süre ve sayıda konut ile ticari üniteyi kapsayan kampanyanın, planlı ve erişilebilir ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.
Tarihler belli oldu
19 Şubat ile 18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında satış sürecinin belirlenen takvim çerçevesinde ilerleyeceği bildirildi. Kampanyadan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin ise 18 Mart 2026 olduğu açıklandı.
3 farklı ödeme planı açıklandı
“Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç farklı ödeme modeli sunuluyor. 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim imkânı sağlanırken, peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit seçeneğiyle konut alım sürecinin daha ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Kampanyaya Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” de dahil edilirken, bu modelde ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sunuluyor. Söz konusu ödeme planında konut almak isteyenlere taksitlere 3. yılda başlama imkânı tanınıyor.
“Hoş Geldin Evim Kampanyası”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de yer alan toplam 24 prestijli projesinde hayata geçiriliyor. Bu model kapsamında vatandaşlara sunulan projeler şu şekilde sıralanıyor:
Batı Ataşehir Evleri
Odak İstanbul
Yeni Fikirtepe
Yenişehir Evleri Arnavutköy
Düşler Vadisi Riva
Emlak Konut Vadi Evleri
Balıkesir Emlak Konutları
Başakşehir Avrasya Konutları Cadde
Batı Yakası
Evora Denizli
Gölyaka İstanbul
Komşu Finans Evleri
Kuzey Adalar
Majör Gölyaka
Nezihpark Bahçekent
Park Yaşam Antalya
Park Yaşam Çınarköy
Senfoni Etiler
Tual Asya
Tual Gölyaka
Vadi Panorama Evleri
“Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofislerinin Ramazan ayı boyunca hem mesai saatlerinde hem de iftar sonrasında hizmet vermeye devam edeceği açıklandı. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Emlak Konut'un resmi internet adresini ziyaret edebileceği, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabileceği ya da kampanyaya dahil projelerin satış ofislerine başvurabileceği belirtildi.