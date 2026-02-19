Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlilerinin “Casperlar” olarak bilinen suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına giren deliller arasında, adliyede görevli bir zabıt katibinin örgüt üyeleriyle yaptığı WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

Kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı iddiası

Soruşturma, liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı ve Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ile Bağcılar’da faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülüyor.

Örgütün yağma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda bazı kamu görevlilerinin örgütle menfaat ilişkisi içinde olduğu ve adli sistem üzerinden bilgi sağladığı belirlendi. Örgüt üyelerine suç ve arama kayıtlarına ilişkin sorgulama yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

17 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aralarında

9 polis memuru,

1 zabıt katibi,

1 gümrük muhafaza memuru,

1 görevini terk etmiş polis memuru

bulunan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarla şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

Zabıt katibinin UYAP üzerinden bilgi aktardığı öne sürüldü

Soruşturmada, adliyede görevli zabıt katibinin UYAP sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri örgüt üyelerine ilettiği iddia edildi. Şüphelinin özellikle hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgüt üyeleriyle ilgili bilgiler paylaştığı belirtildi.

WhatsApp yazışmalarında “arama kaydı” talepleri

İncelenen mesajlaşmalarda örgüt üyelerinin zabıt katibinden “arama kaydı” bilgisi talep ettiği tespit edildi. Yazışmalarda, bilgi paylaşımı sonrasında ödeme yapıldığına dair ifadelerin de bulunduğu öğrenildi.