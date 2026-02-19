Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek vermek amacıyla üniversiteyi ziyaret etti.

Akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen Özel, üniversitenin yönetim süreci, kayyum atamaları ve yükseköğretim politikalarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

“Öğrenci kartını kaldırıp onunla boz verdiler”

Özgür Özel konuşmasına üniversite kültürüne saygının önemini vurgulayarak başladı. Özel, üniversite yönetimi ve siyasi müdahalelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenci kartını kaldırıp onunla boz verdiler. Dünün ve bugünün özeti budur. Bir üniversiteye oraya saygı duyarak gelirseniz, üniversite de size saygı duyar. Neden korkuyor Erdoğan?”

Kayyum rektör atamalarına tepki

Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamalarını eleştiren Özel, sürecin üniversitenin akademik geleneğine zarar verdiğini savundu.

“Şöyle bir hatırlayalım ne yaptı? Beş yıl önce buraya ilk olarak Melih Bulu'yu rektör olarak atadı. Bu üniversitede ders verme niteliğinde olmayan, akademik olarak bu üniversitenin kurallarına göre Boğaziçi'nde ders veremeyecek durumda olan birini kayyum olarak buraya atadı.

Belli bir süre sonra o bıraktı gitti, istifa etti. Pirincin içinden bir beyaz taş aradılar. Bu üniversitede ders verebilen, görev almış birisi içine sindirip kayyum olmayı kabul etti. Pirincin içindeki beyaz taşım ben dedi.”

“Üniversitenin kurumsallığına ve kulüp geleneğine saldırılıyor”

Üniversitenin kurumsal yapısına ve öğrenci kulüplerine yönelik uygulamaları eleştiren Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“O günden bugüne yaptığı rektörlük göreviyle birlikte üniversitenin geleneğine saldırıyor, kurumsallığına saldırıyor, üniversiteyi üniversite yapan ve Türkiye'de en güçlü öğrenci kulübü geleneği var.

Öğrenci kulüplerine saldırıyor, onların mekanlarına saldırıyor, çalışmalarına saldırıyor. İşte yaptıkları heykellere, çaldıkları müzik aletlerine saldırıyor.”

“Mini protesto konserine bile müdahale ediliyor”

Ziyareti sırasında akademisyenlerin protesto etkinliğini dinlediklerini belirten Özel, etkinliklere yönelik baskı iddialarına dikkat çekti:

“Biraz önce oradaydık, kapalı kapılarının önünde küçük mini protesto konserini dinledik. O konsere bile saldırıyorlar, dün tehdit ettiler gelip.”

“Kurumsal yapılar hedef alınıyorsa o ülkeye düşmanlık ediliyordur”

Üniversitelerin zayıflatılmasının ülke için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: “Eğer bir kurumun, bir ülkenin geleneği olan kurumları hedefteyse ve o ülkeyi var eden en güçlü, en önde kurumlar gerilettiriliyorsa o ülkeye düşmanlık ediliyordur.”

“Boğaziçi dünya sıralamasında geriletildi”

Özel, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki gerilemesine neden olduğunu iddia ettiği uygulamalara da değindi:

“Erdoğan, Boğaziçi'ne saldırarak, Boğaziçi'ni dünya sıralamasında 60 sıra kadar geriletilecek yanlışları yaparak, buraya şaka gibi, fıkra diye anlatılmaz bu, kara mizah.”

“Belediye memurları üniversiteye yerleştirildi” iddiası

Üniversite kadrolarına yapılan görevlendirmeleri eleştiren Özel şöyle konuştu: “Üsküdar Belediyesi'ni kaybetmiş, Üsküdar Belediyesi'ndeki memurları getiriyor buraya.

Kaybettiği AK Partili belediyenin memuru, 600 memuru üniversiteye koymuş. Maaş veriyor. Üniversiteye şu kadar bir katkıları yok. Ne katkıları olabilir Boğaziçi Üniversitesi'ne? Belediye çalışanı ne yapabilir burada?”

“Paraşütle öğretim görevlileri getirildi”

Akademik kadro atamalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Özel: “120 tane paraşütle öğretim görevlisi getirmiş. Yani okulun kendi kuralları, kaideleri, yükselme ve burada ders verme yetkinlikleri olmayanları paraşütle getirip buraya atıyorlar.”

“Üniversite boşaltıldı, öğrenciler süpürüldü”

Cumhurbaşkanı’nın üniversite ziyaretine ilişkin iddialarda bulunan Özel şu ifadeleri kullandı: “Ama ne oldu? Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesine böyle kapıdan girip de gelemedi.

Bütün üniversiteyi boşalttı, süpürdüler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini dışarı süpürdüler, akademisyenleri süpürdüler, ak gençlikle işgal yapıp orada güya açılış yaptılar, fotoğraf çektirdiler.”

“Biz organik siyaset anlayışıyla geldik”

Ziyaretlerini baskısız ve doğal bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Özel: “Biz bu zorlama ve işgal siyasetine karşı her zamanki organik olması gerektiği gibi siyasetimizle kendimiz geldik, kendimiz girdik, merhaba dedik, sağ olsun üniversite öğretim görevlilerinin her gün yaptıkları 12.15-12.30 arası eyleme destek verdik.”

Öğrencilerle forum: YÖK tartışması

Öğrencilerin davetiyle bir forum gerçekleştirdiklerini aktaran Özel, toplantıya ilişkin detayları paylaştı: “Sağ olsun üniversite öğrencileri davet ettiler. Onların deyimiyle bir forum alalım dediler.

Oturduk, gösterdikleri yere oturduk. Soru sordular, cevap verdik. İleride ne yapacaksınız dediler. Bazı eleştirileri oldu.

CHP bu konuda şunu ne yapacak? Mesela YÖK'ü adını değiştirip yine sizde kullanıyor. Yok dedim ben, YÖK'ü yok edeceğiz dedim.”

“Medeni bir şekilde görüştük”

Forumda farklı siyasi görüşlerden öğrencilerle medeni bir ortamda görüş alışverişi yapıldığını vurgulayan Özel şunları söyledi:

“Alkış da yaptılar. Eleştiri de yaptılar. Ama medeni bir şekilde görüştük. Bu bütün öğrenciler CHP'li değil, içlerinde CHP üyesi belki Türkiye'de ortalama gibidir. Yüzde ondur belki.

Farklı partilere oy verenler ama medeniyet diye bir şey var, medeniyet. Öyle itmeden, kakmadan, kahretmeden, çıldırtmadan, düşmanlaştırmadan yapabilirsiniz bazı ziyaretleri ama bu medeniyetten yoksun birisi ülkeyi yönetiyor maalesef.”

CHP’nin rektör seçim modeli

CHP’nin üniversitelerde rektör belirleme modelini de anlatan Özel, seçim sistemine dayalı bir yöntem önerdiklerini belirtti:

“Onun dışında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl rektör seçeceğini anlattık. Öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin okulla bağını koparmamış mezunlarının belli katsayılarla oy kullanacakları seçimle belirleneceğini anlattık.”

Ayrıntılar geliyor...