Manisa’nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının park halindeki tıra çarpması sonucu bir polis memuru şehit olurken, bir polis memuru ağır yaralandı.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi

Alaşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda seyir halinde olan trafik polislerine ait ekip aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip aracı büyük hasar gördü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ekipte bulunan polis memurlarından birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı

Kazada ağır yaralanan diğer polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle tedavi altına alınan polisin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ekip aracı ile park halindeki tırın hangi nedenle çarpıştığının belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kaza yerindeki teknik değerlendirmeler ve bilirkişi raporu sonucunda olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.