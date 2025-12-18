Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve askeri gereksinimlerinin nasıl finanse edileceğini belirlemek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Zirvede, daha önce gündeme gelen ortak borçlanma seçeneğinin yerine, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların devreye alınması ihtimali yoğun biçimde ele alınıyor.

Donald Tusk: Geri adım atılacağını sanmıyorum

Zirveye verilen ara sırasında açıklamalarda bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB içinde önemli bir mutabakat oluştuğunu vurguladı. Tusk, Ukrayna için Rus kaynaklarının kullanılması yönünde net bir irade ortaya konulduğunu belirterek, bu karardan geri dönüş beklemediğini ifade etti.

Polonya Başbakanı, Rus varlıklarının Ukrayna için değerlendirilmesinin hem hukuki hem de siyasi açıdan meşru görüldüğünü dile getirdi.

Ortak borçlanma yerine Rus varlıkları seçeneği

Tusk’un açıklamalarına göre, AB liderleri 2026–2027 döneminde Ukrayna’ya sağlanacak desteğin ortak borçlanma yoluyla değil, dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden finanse edilmesi üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşımın, bazı üye ülkeler tarafından daha gerçekçi bulunduğu belirtiliyor.

Ancak Tusk, tüm ülkelerin bu konuda aynı noktada olmadığını da vurgulayarak, bazı başkentlerin kendi ulusal çıkarlarını önceleyen bir tutum sergileyebileceğine dikkat çekti.

Misilleme riski olan ülkeler güvence istiyor

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik tartışmaların uzun vadede teknik ve hukuki boyutlar kazanabileceğini belirten Tusk, özellikle Rusya’nın olası mali misillemelerine açık ülkelerin temkinli davrandığını söyledi.

Belçika gibi risk altında görülen ülkelerin, bu sürece katılım için güçlü güvenceler talep ettiğini aktaran Tusk, bu kaygıların giderilmesi için ek garantiler üzerinde çalışıldığını ifade etti.

AB bütçesi yerine tazminat kredisi modeli

Polonya Başbakanı, AB bütçesindeki esnek alanların kullanılmasının bazı büyük üye ülkelerde yeterli destek bulmadığını dile getirdi. Bu nedenle Avrupa fonlarının doğrudan devreye sokulmasının zor göründüğünü belirten Tusk, alternatif olarak Rus varlıklarına dayalı bir “tazminat kredisi” modelinin değerlendirildiğini söyledi.

Bu çerçevede, risk altındaki ülkelere ciddi ve bağlayıcı garantiler sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

AB’de dondurulan Rus varlıklarının büyüklüğü dikkat çekiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Birliği sınırları içinde toplam 210 milyar euro değerindeki Rus varlığı dondurulmuştu. Bu tutarın büyük bölümü, Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear bünyesinde bulunuyor.

Dondurulmuş varlıkların yaklaşık 185 milyar euroluk kısmının Belçika’da tutulması, ülkeyi olası ekonomik ve hukuki riskler açısından daha hassas bir konuma getiriyor.