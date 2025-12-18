Uyuşturucu soruşturması kapsamında yürütülen adli işlemler doğrultusunda, eski Habertürk spikeri ve eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

İfadesi mevcutlu olarak alınıyor

Edinilen bilgilere göre, Veyis Ateş’in ifadesinin savcılık tarafından mevcutlu şekilde alınacağı belirtildi. Savcılık makamındaki işlemlerin devam ettiği, dosya kapsamında değerlendirmelerin sürdüğü aktarıldı.

Resmi açıklama henüz yapılmadı

Soruşturmanın içeriği, dosyanın kapsamı ve yöneltilen suçlamalara ilişkin olarak şu ana kadar resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklamaların soruşturmanın seyrini netleştirmesi bekleniyor.

Adli süreç sonrası yeni gelişmeler bekleniyor

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Veyis Ateş’in hukuki durumuna ilişkin yeni kararların açıklanabileceği ifade ediliyor. Soruşturma kapsamında ilerleyen saatlerde ya da günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.