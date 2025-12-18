Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, toplantının gündeminde iki temel başlığın öne çıktığını söyledi. Merz, bu başlıklardan birinin Ukrayna’ya sağlanacak mali ve siyasi destek olduğunu ifade etti.

“Daha iyi bir alternatif görmüyorum”

Ukrayna’ya destek konusunda net bir tutum sergileyen Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını savundu. Bu yöntemin mevcut koşullar altında en doğru seçenek olduğunu dile getiren Merz, başka bir finansman modelinin ikna edici olmadığını belirtti.

AB içindeki çekincelere dikkat çekti

Merz, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin, özellikle de Rus varlıklarının önemli bir bölümünün bulunduğu Belçika’nın, bu konuda çeşitli tereddütler taşıdığını bildiklerini söyledi. Söz konusu endişeleri anlayışla karşıladığını ifade eden Merz, buna rağmen ortak bir çözüm bulunabileceğine dair güçlü bir beklenti taşıdığını kaydetti.

“AB, Rusya’ya net bir mesaj vermeli”

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin bu süreçte kararlı ve birlik içinde bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Rusya’ya karşı güçlü bir mesaj verilmesinin önemine dikkat çeken Merz, son saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelen tepkilerin de bu ihtiyacı açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Avrupa borcu mu, Rus varlıkları mı?

Dondurulmuş Rus fonlarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Merz, Avrupa’nın net bir tercih yapmak zorunda olduğunu dile getirdi. Ukrayna’nın ihtiyaçları için Avrupa ülkelerinin yeni borçlanmalara gitmesi ile Rus varlıklarının kullanılması arasında bir seçim yapıldığını belirten Merz, kendi görüşünün açık olduğunu ifade etti.

“Tercihim net: Rus varlıkları kullanılmalı”

Merz, Ukrayna’ya destek konusunda Avrupa’nın kendi mali yükünü artırmak yerine, Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların devreye alınmasının daha doğru olacağını savundu. Bu yaklaşımın hem siyasi hem de stratejik açıdan daha güçlü bir mesaj taşıdığını sözlerine ekledi.