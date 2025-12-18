Soruşturma kapsamında oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız hakkında verilen gözaltı kararları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından işlem yapıldı. Şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Bazı şüphelilere adreslerinde ulaşılamadı

Aynı dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel’in adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Bu isimlere yönelik adli sürecin savcılık talimatları doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı

Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu kararların uluslararası adli süreçler çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, sağlık kontrolleri ve adli prosedürler kapsamında Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kan ve saç örnekleri alındı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemler sırasında şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı. Alınan örneklerin soruşturma dosyası kapsamında incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

İşlemlerin ardından serbest bırakıldılar

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız serbest bırakıldı. Soruşturmanın savcılık nezdinde çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.