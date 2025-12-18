İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı isimler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma süreci doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri titizlikle sürdürülüyor.

Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu’na getirildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada gerekli adli prosedürler uygulandı.

Kan ve saç örneği alındı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemler kapsamında ünlü isimlerden kan ve saç örnekleri alındı. Alınan örneklerin, soruşturma dosyası kapsamında incelenmek üzere laboratuvar analizine gönderileceği öğrenildi.

İşlemlerin ardından kurumdan ayrıldılar

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, jandarma ekipleri refakatinde binadan ayrıldı. Şüphelilerin adli süreçlerinin savcılık talimatları doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği, adli sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.