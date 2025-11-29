Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairede kombide meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Olay itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Patlama Fatih Mahallesi'nde meydana geldi

Olay, saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ulutepe Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 3. kattaki dairenin mutfak bölümünde bulunan kombi henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Ekipler hızla müdahale etti

İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra dairede başka bir risk olmadığı tespit edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında evde bulunan bir kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Patlamanın ve yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde delil ve bulguları inceleyerek teknik bir rapor hazırlayacak.