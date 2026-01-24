Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı bir sosyal medya hesabında yayımlanan ve Türkiye’nin sağlık turizmine mizahi bir dille atıfta bulunan paylaşımı kendi X hesabında yeniden paylaştı. Paylaşım, kısa sürede dikkat çekti.

Sağlık turizmine mizahi gönderme

“No Context Brits” adlı yabancı sosyal medya sayfası, ünlü İngiliz yazar William Shakespeare’in görselini kullanarak “William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)” ifadeleriyle bir gönderi yayımladı. Mizah unsuru taşıyan paylaşımda, Türkiye’nin son yıllarda uluslararası alanda öne çıkan sağlık turizmi, özellikle de saç ekimi hizmetlerine gönderme yapıldı.

Şimşek’ten yeniden paylaşım

Söz konusu gönderi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kendi sosyal medya hesabında paylaşılınca daha geniş bir kitleye ulaştı. Bakan Şimşek’in bu paylaşımı, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki görünürlüğüne dolaylı bir vurgu olarak değerlendirildi.