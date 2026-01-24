Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli’den ilk bilgi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre deprem, saat 10.34’te kaydedildi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği 9.6 kilometre

Kandilli tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Bölgede hissedilen sarsıntının ardından gelişmelerin takip edildiği, resmi kurumlardan yapılacak açıklamaların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.