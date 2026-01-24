İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan ile Mustafa Manaz’ın da bulunduğu isimlerin tutuklandığı “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, Ebru Gülan’ın 20 Ocak 2026 tarihinde verdiği ifade dosyaya girdi.

İlk tanışma ve ilk iddialar

Ebru Gülan, ifadesinde 2019 yılında D.Y. ile birlikte Mehmet Akif Ersoy’un evinde bulunduğu sırada Veyis Ateş ile tanıştığını belirtti. Gülan, kısa süre sonra Ateş’in uyuşturucu madde olduğunu söylediği bir maddeyi çıkardığını, evde bulunan dört kişinin bu maddeyi kullandığını öne sürdü. Olayın ardından Ersoy’u arayarak Ateş ile bir daha görüşmek istemediğini dile getirdiğini aktardı.

Pandemi döneminde buluşmalar

Gülan, Ersoy’un daha sonra taşındığı yeni evine ve pandemi sürecinde gerçekleşen bazı buluşmalara da ifadesinde yer verdi. Bu görüşmelerde zaman zaman başka kişilerin de bulunduğunu belirten Gülan, bazı buluşmalarda uyuşturucu madde kullanıldığını, maddelerin Veyis Ateş tarafından getirildiğini iddia etti. Tanımadığı kişilerle aynı ortamda bulunmasının gerginlik yarattığını ve bu nedenle evden ayrıldığını ifade etti.

“Uyuşturucu dışarıdan sipariş edilmedi” iddiası

2020 yılı Haziran ayında yeniden bir araya geldiklerini anlatan Gülan, Ersoy’un evinde Ahmet Göçmez, Serap S., Yağmur N. ve Kaan K.’nın bulunduğunu, kendisi gittiğinde ortamda uyuşturucu madde kullanıldığını öne sürdü. Aynı yılın Ekim–Kasım aylarında gerçekleşen başka bir buluşmada da benzer durumların yaşandığını belirten Gülan, maddelerin dışarıdan sipariş edilmediğini, Ahmet Göçmez’in üzerinde bulunan kokaini kullandıklarını söyledi.

“Şişe çevirmece” oyunu iddiası

Gülan, ifadesinin devamında bazı buluşmalarda “şişe çevirmece” oyunu oynandığını ve oyunun cinsel içerikli yönlendirmelerle ilerlediğini iddia etti. Bu oyunlar sırasında alkol tüketimine ve cinsel içerikli tekliflere yer verildiğini öne süren Gülan, benzer uygulamaların farklı kişilerle de tekrarlandığını ifade etti.

“Sistematik bir yöntem uygulanıyordu” iddiası

Ebru Gülan, bazı kişilerin ortama dahil edilen kadınlara önce bu tür oyunlar oynattığını, tepkilere göre ilerlediklerini ve ardından uyuşturucu madde teklif edildiğini savundu. Tepki gösterildiğinde ise başka kişilerin devreye sokulduğunu, bu yolla kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturulduğunu ileri sürdü. Gülan, yaşananların zamanla normalleştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Video kaydı iddiası

İfadesinde dikkat çeken bir diğer başlık ise bazı buluşmaların cep telefonu ile kayda alındığı iddiası oldu. Gülan, ilk gözaltı sürecinde nezarette bulunan bir başka kadının da benzer yöntemlerle manipüle edildiğini anlattığını aktardı.