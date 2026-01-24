İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Ocak Cumartesi tarihli hava durumu raporunda kış ortasında ılık havanın etkili olacağını bildirdi. Rapora göre, Ocak ayının kalan günlerinde kent genelinde belirgin bir soğuk hava dalgası beklenmiyor.

Cumartesi günü sis, öğleden sonra güneş

Güne sisle başlayan İstanbul’da, öğle saatlerinden itibaren güneşin etkisini artırması öngörülüyor. Gün içinde hava sıcaklığının 13 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve Pazartesi daha ılık

AKOM verilerine göre pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların artarak 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer, mevsim normallerinin üzerindeki bu değerlere rağmen ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

Gece saatlerinde yerel yağış uyarısı

Hafta başında ise hava koşullarında kısa süreli değişiklikler yaşanabilir. Pazar gecesi ile pazartesi gecesi kent genelinde yerel yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi.

Perşembe günü kuvvetli sağanak bekleniyor

AKOM’un raporunda dikkat çekilen bir diğer başlık ise 29 Ocak Perşembe günü beklenen yağışlar oldu. Buna göre, perşembe günü İstanbul’da 10 ila 20 kilogram arasında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Yağışlı havanın cuma günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.