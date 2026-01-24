Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 25 ve 26 Ocak tarihlerinde planlanan bazı uluslararası seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Bu karar, yoğun kış hava sisteminin bölgedeki hava trafiğini etkilemesi beklenen şartlara karşı önlemler kapsamında alındı.

Hangi Rotalar Etkilendi?

Şirketin açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki Kuzey Amerika uçuşları iptal edildi:

New York, Newark, Boston, Washington destinasyonlarına yapılacak belirli seferler.

THY Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu rotalar üzerinde gerçekleştirilecek bazı uçuşların “hava koşullarının seyir güvenliğini riske edebileceği” gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Olumsuz Hava Koşulları ve Etkileri

Kuzey Amerika’nın özellikle kış aylarında karşılaştığı yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına uyarıları, hava trafiğini ciddi şekilde aksatabiliyor. Bölge genelinde güçlü kar fırtınalarına ve soğuk hava dalgalarına ilişkin uyarılar, havalimanı operasyonlarının güvenli şekilde sürdürülmesini zorlaştırıyor. Bu kapsamda, hava taşıyıcıları hem yolcu güvenliğini hem de operasyonel sürdürülebilirliği sağlamak adına erken çözümler üretiyor.

Diğer büyük havayolları da ABD’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde şiddetli kış hava sistemleri nedeniyle uçuşlarını erteleme ya da iptal etme kararı alıyor. Bu küresel hava koşulları, özellikle yoğun seyahat dönemlerinde uluslararası uçuşlarda dalgalanmalara yol açabiliyor.