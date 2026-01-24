Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, dosya üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

Mahkeme kararına karşı, 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapılabileceği bildirildi.

Cezaevinden ilk mesaj

Kararın ardından cezaevinden bir mesaj gönderen Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesini “açık bir hukuksuzluk” olarak nitelendirdi. İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir. Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı’nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.”

“Millet bu düzeni sandıkta mahkûm edecek”

İmamoğlu mesajının devamında, “35 yıllık diplomama, milletin tapusuna, malına ve mülküne göz diken anlayışa açıkça sesleniyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Milletimiz; bu kara düzeni, siyasallaşmış yargı anlayışını, kamu gücünü kendi çıkarları için kullanan bir avuç muhterisi sandıkta kesin biçimde mahkûm edecek, hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracaktır. Buna olan inancım sarsılmazdır. Kararlıyım. Milletimin desteğiyle güçlüyüm.”

İlk duruşma 15 Ocak’ta yapıldı

İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın ilk duruşması 15 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. İmamoğlu, duruşmada yaptığı savunmada, diplomasının 35 yıl sonra iptal edilmesini eleştirerek, sürecin cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından başlatıldığına dikkat çekmişti.

Mahkeme, kararın 15 gün içinde dosya üzerinden açıklanacağını bildirmişti.

Dava öncesi heyet değişikliği

Davanın görüldüğü İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde duruşma öncesinde mahkeme heyeti ve başkanın görev yerleri değiştirildi. Önceki heyetin yerine yeni başkan ve üyeler atandı.