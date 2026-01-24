Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerini yakından izlediğini duyurdu. Başkanlık, gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen paylaşımları risk analizi kapsamında değerlendiriyor.

Lüks harcamalar risk analizine tabi tutuluyor

GİB açıklamasında, sosyal medyada yer alan ve gelir beyanıyla uyumsuz olabileceği düşünülen lüks yaşam paylaşımları ile organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların titizlikle incelendiği belirtildi. Başkanlık, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurları tespit edildiğinde gerekli incelemelerin yapılacağını vurguladı.

2025’te 5 bin 559 ihbar denetlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında sosyal medya üzerinden yapılan ihbarlar veya Başkanlık tarafından tespit edilen 5.559 paylaşımla ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 573 milyon TL tutarında ceza kesildi.

Kayıt dışılıkla mücadele ve dijital denetim

GİB, açıklamasında dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edeceğini ve kayıt dışılıkla mücadele ile gönüllü uyumu artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.