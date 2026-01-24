Son Mühür - Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başlarken hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. dönem Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı verdi. Erdoğan, “Konuşmamın hemen başında dün rahmeti rahmana kavuşan 24, 25, 26 ve 27. dönem Uşak milletvekilimiz Ege’nin yiğit evladı Mehmet Altay’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhunu şâd, mekânını inşallah cennet eylesin. Uşak teşkilatımıza, Ege’deki hemşehrilerine, Mehmet kardeşimin kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Aydın Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biridir”

Aydın’ın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, şehre övgüde bulundu. Erdoğan, “Aydın, Büyük Menderes’in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biridir. Adnan Menderes’in demokrasi bayrağını yükselttiği bu güzel şehrin gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır. Bugün bir kez daha Efeler şehri, merhum Menderes’in şehri olduğunuzu gösterdiniz” dedi.

“Aydın’ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Devlet kurumlarının Aydın için seferber olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Aydın’a mahcup olmamak, Aydın’ı mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, bakanlıklarımız Aydın için seferber olmuş durumda. Devletimizin tüm kurumları tam bir iş birliği ve koordinasyon içinde Aydın’ı daha da güzelleştirmenin mücadelesini veriyor” diye konuştu.

“Bugün Aydın’da 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz”

Törende yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan, “Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları şehrimizin hizmetine sunuyoruz. ‘Ev sahibi Türkiye’ sloganıyla başlattığımız projeyle ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bugün de Aydın’da; merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz” dedi. Erdoğan, sosyal konutların Aydınlılara hayırlı olmasını dileyerek, anahtar teslimlerini bizzat yapmayı temenni etti.

“455 bin konutun anahtarlarını teslim ettik”

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurduk. 7 gün 24 saat çalıştık. 27 Aralık’ta, yani yıl bitmeden, 455 bin konutun anahtarlarını Hatay’da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Milletimize söz verdik, hamdolsun sözümüzü yerine getirdik.”

“3 yıldır neredeydin, Özgür Efendi?”

Konuşmasında ana muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın Hatay ziyaretine de değindi. Erdoğan, “Depremin üzerinden üç yıl geçtikten sonra çıkıp ‘Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız’ diyor. Sormazlar mı sana: 3 yıldır neredeydin, Özgür Efendi? 455 bin konut yapılırken sen neyle meşguldün? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere ama deprem bölgesi akıllarına yeni geliyor” dedi. Erdoğan, muhalefetin geçmişte de benzer eleştirilerde bulunduğunu savunarak, verilen sözlerin yerine getirildiğini ifade etti.

“Ne emekli umurlarında ne de maaş yerine harçlık verdikleri işçiler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında ana muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, bazı belediyelerde maaşlarını alamayan işçilerin belediye önlerinde eylem yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:“Maaşlarını alamadıkları için belediye önünde eylem yapıyorlar. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclisi panayır yerine çeviriyor. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz; Ankara’da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Maalesef işte böyle tutarsızlar. Ne emekli umurlarında ne de maaş yerine harçlık verdikleri işçiler. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, karalamak…”

“Biz lafla değil eserle konuşuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hizmet ve proje vurgusu yaparak şöyle devam etti: “Daha önce defalarca söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum: Biz eserlerimizle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz ülkemize kazandırdığımız hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz. Eğer bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin, şayet varsa siz de hizmetlerinizden bahsedin. Özgür Efendi, Türkiye için bugüne kadar hangi katma değeri ürettiniz? Eğer cesaretiniz varsa gelin, ondan bahsedin. Yapabiliyorsanız bizimle laf değil, eser yarıştırın, hizmet yarıştırın.”

“500 bin sosyal konutu da aynı kararlılıkla inşa edeceğiz”

Sosyal konut projelerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Buradan Ege’nin incisi Aydın’dan bir kez daha ilan ediyorum: Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da aynı hızla, aynı kararlılıkla inşa edeceğiz. İnşallah Aydın’a gelip yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sevincini birlikte paylaşacağız. Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1.467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz.”

Aydın şehir hastanesi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışına dikkat çekti: “Bugün burada olmamızın asıl sebeplerinden biri de Aydın Şehir Hastanemizin açılışıdır. Her açıdan Aydın’ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, 1.300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz.”

Erdoğan, hastanenin teknik kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2.269 araçlık açık ve kapalı iki adet otopark bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatağıyla, toplam 250 yoğun bakım yatağıyla; üç MR, üç tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

“Aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak.”

“Bizi acımasızca eleştirenlerin, bugün bize hak verdiğini görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında küresel sistem ve dış politika başlıklarına değindi. Davos’ta yapılan tartışmalara dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Davos’taki tartışmalara baktığımızda, küçük bir kısmıyla hayatın yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkelerin ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleştiğini görüyoruz. Bizim senelerdir uğraştığımız meselelerin çok küçük bir kısmıyla onlar da burun buruna gelmeye başladı. Davos’taki tartışmalar, küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu gösteriyor. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler, bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten ve sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenlerin, bugün bize hak verdiğini görüyoruz.”

“Suriye’de zalim rejim devrildi, zulüm bitti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye politikası üzerinden Türkiye’ye yönelik geçmiş eleştirileri hatırlatarak şöyle devam etti: “Aynı durum komşumuz Suriye için de geçerlidir. Hatırlayın, Suriye’deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13 buçuk yıl boyunca bize demediklerini bırakmadılar; ‘Türkiye yalnızlaşıyor’ dediler, ‘Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanıyor’ dediler, hatta ülkemizi DEAŞ terör örgütüne destek vermekle suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Suriye’de zalim rejim devrildi, zulüm bitti.”

“Suriye hızla toparlanıyor”

Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye’nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor. On üç buçuk yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor, terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor. Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz ise yeni Suriye’nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor.”

“Suriye’nin kuzeyinde terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca tüm bölgemiz rahatlayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında terörle mücadele ve Suriye’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bölgede terörle mücadelenin daha da güçlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu bela ile mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hâle geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini topluyoruz.”

“Suriye refah ve istikrar adasına dönüştükçe hepimiz istifade edeceğiz”

Suriye’deki toplumsal tabloya da değinen Erdoğan, sahadaki yansımaları şu sözlerle aktardı: “Halep’te, Hama’da, Humus’ta, Afrin’de, İdlib’de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye’yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye’nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz.”

“Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı tüm halklar olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli ve bütün bir Suriye’nin herkes için kazanım olacağını vurgulayarak şöyle devam etti: “Bir bütün ve güvenli Suriye’nin kazananı; Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.”

“Fitne ateşine karşı uyanık olacağız”

Konuşmasının bu bölümünde birlik ve sağduyu çağrısı yapan Erdoğan, şu mesajları verdi: “İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak; oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma ve kamplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez.”

“Attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor; ondan sonra harekete geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında iç siyaset, dış politika ve terörle mücadele süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, hükümetin tüm adımlarının planlı ve kararlı şekilde atıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Tüm Aydınlı kardeşlerimin şunun farkında olmasını isterim. Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. İç siyasette de, dış politikada da, terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor, biçiyor; ondan sonra harekete geçiyoruz. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının, Allah korusun, ülkemize sıçramasına ve bize de sirayet etmesine izin vermedik. Çok zorlu süreçleri hamdolsun çok başarılı bir şekilde yönettik. Bunu da siz Aydınlı kardeşlerimizin desteği ve duası sayesinde başardık.”

“Türkiye tam bir güven içindedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yönetim kadrolarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şundan milletim emin olsun: Türkiye ehil kadroların yönetimindedir, Türkiye tecrübeli kadroların idaresindedir, Türkiye AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın riyasetinde tam bir güven içindedir. Rabbim bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın. Rabbim Aydın’ımızı daha nice güzel hizmetlerle buluşturmayı bizlere nasip etsin.”

Aydın’a havalimanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde Aydın için yeni bir yatırım müjdesi verdi. Erdoğan, Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için çalışmaların başlatılacağını açıkladı: “Şimdi size bir müjde vermek istiyorum. Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanı’ma gerekli talimatı verdim. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.”

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını teşekkür ve temennilerle tamamladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydın’ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımıza, Aydın Büyükşehir Belediyemize, kurumlarımıza, firmalarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar görüşme temennisiyle sizleri bir kez daha hayırla yad ediyor, seviyor ve selamlıyorum.”