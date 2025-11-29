Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri anında müdahale edildi.

Yangın kısa sürede büyüdü

Yangın, Belen’e bağlı Kömürçukuru Mahallesi ormanlık alanında başladı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler karadan müdahaleye geçti

Bölgede görevli ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan yoğun çaba gösteriyor. Müdahalenin devam ettiği ve yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.