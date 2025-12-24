Son Mühür - AK Parti, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti’nin “evet”, DEM Parti’nin ise “hayır” oyu verdiği tezkere TBMM’de onaylanmıştı. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, Libya’daki siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın devam etmesi, terör ve güvenlik riskleri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmaları ile BM nezdinde tanınan Libya hükümetine verilen desteğin sürdürülmesi gerekçelerine yer verildi. Yetki, 2 Ocak 2026’dan itibaren 24 ay süreyle geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi