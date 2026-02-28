Cumhurbaşkanlığı tarafından 28 Şubat 2026 tarihli ve 33182 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, tebliğ, kurul kararları ve ilanlar yer aldı.

YÖNETMELİKLER

- Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-42.1.A)

KURUL KARARLARI

- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/02/2026 Tarihli ve 2026/266 Sayılı Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2026 Tarihli ve 14358, 14360 ve 14361 Sayılı Kararları

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlanları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar