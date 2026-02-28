İstanbul’un Kartal ilçesinde 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncunun 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Plastik tabureyi almak isterken ağacın altında kaldı
Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Kartal Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın sürüklediği plastik tabureyi yakalamak isteyen İbrahim Yıldız, bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız’ın ağır yaralı olduğu belirlendi.
6 ay yoğun bakımda kaldı
Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç oyuncu, 6 ay süren yaşam savaşını kaybetti.
Acı haber, ailesi ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Son yolculuğuna uğurlanacak
İbrahim Yıldız’ın cenazesinin, Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki Safa Camii’nde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.