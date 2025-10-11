Son Mühür - Papara yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede, iki yılda 12 milyar TL’lik yasa dışı bahis trafiğiyle suçlamalar yer aldı. Şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı için 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.

12 milyar liralık trafik iddiası

Dijital finans platformu Papara’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şirket kurucusu Ahmet Faruk Karslı ve yöneticiler hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. İki yılda 12 milyar TL’lik yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettiği iddia edilen Papara yönetimi için toplamda onlarca yıl hapis cezası istendi.

Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, Papara’nın yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarına aracılık ettiği ileri sürüldü. Kurucu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Şirket yöneticilerinden 4 kişi için de aynı suçlardan ceza talep edilirken, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 20 kişi hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, para transferlerine ilişkin dikkat çekici detaylara yer verildi. Buna göre, Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e ise 27 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

Gizli tanıklardan çarpıcı iddialar

İddianamede iki gizli tanığın ifadeleri de yer aldı. “Ihlamur” kod adlı gizli tanık, “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor” derken; “Ladin” kod adlı tanık, “Papara, Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir para aklama sistemi. Siber Suçlar’da görevli bir memur emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası raporu: 26 bin hesap, 12 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporuna da yer verilen iddianamede, 2021–2023 yılları arasında 26 bin 12 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı belirtildi. Bu hesaplardan toplam 12 milyar TL’lik işlem yapıldığı, paraların 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı tespit edildi.

“Bahis siteleriyle anlaşmam yok”

Ahmet Faruk Karslı, savunmasında suçlamaları reddederek, “Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Ancak benim bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok. Papara’nın banka gibi kullanılması hedeflerimiz arasındaydı,” dedi.

Savcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli anlaşmalar yaparak sistemi bu sitelerle entegre hale getirdiğini ileri sürdü. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.