Son Mühür- 2025 Nobel Barış Ödülü 338 aday arasından sürpriz bir kararla Venezuelalı muhalif Maria Corina Machado'ya verildi.

ABD'nin özellikle son dönemde hedefindeki isimlerden biri olan Maduro'ya karşı verdiği mücadeleyle dikkati çeken Machado, Nobel ödül komitesi tarafından, ''Venezuela halkı için demokratik hakları teşvik etme konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle vermeye karar verdi.'' sözleriyle tarif edildi.

Londra'da University of Greenwich'te öğretim üyesi olan Cem Oyvat,

''Nobel Barış Ödülü’nün, Maduro muhalifi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado’ya verilmesinin rastlantı olmadığını düşünüyorum.'' mesajı verdi.



Norveç hükümeti baskı altındaydı...



''Malum Trump, Nobel'in kendisine verilmesi için Norveç hükümetine ciddi ciddi baskı yapıyordu.'' diyen Oyvat,

''Norveç'teki komite ödülü Trump'a ver(e)medi. Ancak Trump'ın Venezuela'ya saldırmasının konuşulduğu bir dönemde ödülü Maduro muhalifi bir isme verdi.

Bir nevi orta yol bulunmuş oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.