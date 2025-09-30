Son Mühür- Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralılar arasında görevli jandarma personeli de bulunuyordu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen durumları ağır olan iki asker kurtarılamadı.

Şehit haberi yürekleri dağladı

Kazanın ardından hastaneden gelen acı haber, hem güvenlik güçlerini hem de bölge halkını yasa boğdu. Görev başında şehit düşen iki askerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Çarpan minibüs sürücüsünün ifadesi alınırken, kazanın oluş sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.