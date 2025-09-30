İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde, 2026'dan itibaren turistlerin beraberinde getirdiği köpekler için günlük 1,5 euro vergi alınacak. Bu uygulamayla, aşırı turizmin oluşturduğu baskının azaltılması ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının sağlanması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, Bolzano’da yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 euro (yaklaşık 4.871 TL) vergi ödeyecek. Uygulamanın mimarı Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu adil bir önlem çünkü sadece köpek sahiplerini kapsıyor. Aksi halde kaldırım temizliğinin maliyeti tüm topluma yansırdı. Zaten sokaklarımızdaki kirliliğin ana nedeni köpek dışkıları” dedi.

''Biz de ise durum farklı''

İtalyan yerel yetkililer, alınacak verginin sokaklardaki köpek dışkılarının temizliği ve yeni köpek parklarının yapımı için kullanılacağını belirtirken, Sabah yazarı Mevlüt Tezel ise Türkiye'deki durumu eleştirerek, "Bizde ise bazı belediyeler köpek ve kedilere her gün mama dağıtıyor, barınak yapıyor, hayvanları kısırlaştırıyor, aşılarını vuruyor, bazen kedi ve köpeklere ücretsiz tedavi uyguluyor!" ifadelerini kullandı.