Son Mühür - Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, Şişli’deki evinde silahlı saldırıya hedef oldu. Yaralanan yönetmen, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

"Çoğunluk" filminin yönetmeni Seren Yüce’nin Şişli’deki evine gelen kurye kılığına girmiş bir saldırgan, Yüce’nin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı. Yaralanan Yüce, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Seren Yüce kimdir?

1 Ocak 1975’te İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan sanatçı, çok yönlü bir kariyere sahiptir. 1999 yılından itibaren sektörde çeşitli görevler üstlenerek birçok dizi ve sinema filminin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlenmiştir. Bazı projelerde ise bu sorumluluklardan birkaçını bir arada yürütmüştür.

Kazandığı ödüller