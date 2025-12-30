Son Mühür- Türkiye genelinde terör örgütü IŞİD’e yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi güvenlik risklerinin artması üzerine hız kazanan operasyonların, örgütün çatışma bölgeleriyle olan bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik yürütüldüğü bildirildi.

Ankara merkezli soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, şüphelilerin 11’inin yabancı uyruklu olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

İstanbul’da 114 adrese baskın: 110 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, IŞİD’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

30 Aralık 2025 günü saat 01.00 itibarıyla toplam 114 adrese baskın düzenlenirken, operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yasa dışı mescitler, infak toplama iddiaları ve Suriye bağlantısı

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, İstanbul’da faaliyet yürüttüğü öne sürülen M.Y. isimli şüphelinin, örgüt yanlısı yasa dışı ders ve sohbetler düzenlediği, izinsiz mescit faaliyetleriyle örgüte taban kazandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Bu faaliyetler kapsamında “fitre, zekat ve infak” adı altında toplanan paraların, Suriye’deki çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensuplarına ve örgütle bağlantılı yapılara aktarıldığı ileri sürüldü.

Dosyada Yalova’daki saldırıyla bağlantılı isimler de yer aldı

Soruşturma dosyasında;

Yasa dışı mescitlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 32 kişi,

Yalova’da gerçekleşen saldırıyı düzenleyen kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yılbaşı günü benzer saldırılar gerçekleştirebilecekleri yönünde istihbarat bulunan 41 kişi,

Örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen 13 kişi,

Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 14 kişi yer aldı. Ayrıca, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunduğu değerlendirilen ve “yabancı terörist savaşçı” kapsamında ele alınan 15 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı, bu kişiler hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. Ele geçirilen materyallerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Yerlikaya: “357 DEAŞ şüphelisi yakalandı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların bilançosunu paylaştı.

Yerlikaya, “21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisi yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

Operasyonların Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, “Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla vermeyeceğiz” dedi.

Yalova’daki operasyon çatışmaya dönüşmüştü

IŞİD’e yönelik önceki akşam Yalova’da gerçekleştirilen operasyonun çatışmaya dönüştüğü hatırlatıldı.

Yılbaşı günü saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen baskın sırasında çıkan çatışmanın yaklaşık sekiz saat sürdüğü açıklandı.

Çatışmada 3 polis hayatını kaybetmiş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı. Operasyonda 6 IŞİD mensubunun öldürüldüğü ve tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilmiş, olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınmıştı.