Son Mühür - RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan’ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Nuri Şahin’in getirildiğini duyurdu. 2023 yılında takımın başına geçen Çağdaş Atan ile 8 Eylül’de yollar ayrılmıştı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine 5 Ekim 2021’de Antalyaspor’da başlayan Nuri Şahin, Akdeniz temsilcisinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet elde etti. Takımı 23 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 31 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. 2024-25 sezonu başında futbolculuk kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Borussia Dortmund’a teknik direktör olarak dönen Şahin, Alman ekibiyle çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.