Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kritik bir soruşturma kapsamında, yeni bir gelişme yaşandı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların ardından İncirlik Hava Üssü’ndeki hareketliliğe dair paylaşılan görüntüler yargıya taşınmıştı. Bu kapsamda başlatılan soruşturma neticesinde, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı alındığı ifade edildi.

Daha önce de 3 gözaltı vardı

Daha önce soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alınmış; Adana Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.