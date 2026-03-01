Bölgede sular ısınırken Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi. Yapılan resmi bilgilendirmede, İran tarafından yönlendirilen ve "düşmanca" olarak nitelendirilen hava saldırılarının, ülkenin savunma sistemleri aracılığıyla başarıyla engellendiği bildirildi. Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın aktardığı detaylara göre, saldırı girişimlerinin püskürtülmesiyle birlikte ülkede güvenliğin tam anlamıyla sağlandığı ve durumun kontrol altında olduğu vurgulandı. Haince gerçekleştirildiği belirtilen bu operasyonlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak görülen bu haksız saldırılar karşısında Bahreyn, ihtiyati bir tedbir kararı alarak hava sahasını uçuşlara kapalı tutmaya devam ediyor. Yetkililer, ülkenin egemenlik haklarını ve halkın güvenliğini korumak adına Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde her türlü karşı adımı atma konusundaki meşru haklarının saklı olduğunu kararlılıkla ifade etti.

Geniş kapsamlı operasyon düzenlendi

Bu sıcak gelişmelerin arka planında, sabahın erken saatlerinde ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak operasyon yatıyor. İsrail Savunma Bakanlığı bu adımı bir "önleyici saldırı" olarak tanımlarken, ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı büyük bir askeri harekatın düğmesine basıldığını duyurdu. Tahran, İsfahan ve Tebriz gibi kritik merkezler de dahil olmak üzere toplam 24 eyaletteki hedefler ateş altına alındı. İran Kızılayı tarafından paylaşılan ilk veriler ise tablonun ağırlığını ortaya koyuyor; saldırılarda şu ana kadar 201 kişi yaşamını yitirirken 747 kişi de yaralandı.

İHA’lar da devreye girdi

İran ordusu, maruz kaldığı bu bombardımana yanıt vermekte gecikmedi. İsrail'e yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlatan Tahran yönetimi, operasyon menzilini genişleterek bölgedeki ABD varlığını da hedef aldı. Bu kapsamda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'de bulunan Amerikan üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlendiği bildirildi. Bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye çıkarken, diplomatik kanallardaki belirsizlik sürüyor.